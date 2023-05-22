В селе Игали Гумбетовского района соцработники навестили семьи бойцов, находящихся в зоне СВО

Социальные работники Центра социального обслуживания населения Гумбетовского района при Минтруде РД в селе Игали посетили на дому семьи служащих в зоне СВО мобилизованных и добровольцев.

Они навестили родных воинов,для того чтобы узнать, нуждаются ли семьи в помощи и поддержки, как социальной, юридической.

Соцработники побывали у родных бойцов Османа Магомедова, Магомедали Гаджимагомедова, Магомедшарипа Абакарова и Шамиля Ибрагимова, пообщались с их матерями и женами.

Им оказана психологическая поддержка, переданы продуктовые наборы.

«Ждём скорейшего возвращения всех наших ребят», – отмечает директор Центра Абакар Магомедов.

Семьи навещали и.о зам. директора КЦСОН Гумбетовского района Рашидбег Исубов, зав. отделением соцобслуживания детей и семей с детьми на дому Патимат Мусалаева и зав. отделением соцобслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому Мадинат Амирханова.

Источник: Голос степи