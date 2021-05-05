Культура

В селе Худиг Агульского района состоялся коллективный ифтар

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4 мая в селе Худиг Агульского района состоялся коллективный ифтар. В организации мероприятия приняли участие все жители села. Коллективное разговение во время месяца Рамадан не так давно стало проводиться в Агульском районе. Однако такое благородное дело очень быстро набрало популярность, и было подхвачено всеми селами района. Худиг не стал исключением.

Финансирование ифтара взял на себя выходец их села Худиг, бизнесмен Нариман Курбанмагомедов. Отпустить уразу жители села решили в специально отведенном для массовых мероприятий месте – беседке рядом с мечетью.

Во время застолья с добрыми пожеланиями выступили аксакалы села, а также глава администрации «сельсовет Курагский» Раджаб Курбанов и имам худигской мечети Сулейман Магомедов, которые от имени всех худигцев поблагодарили мецената Наримана Курбанмагомедова за помощь в организации мероприятия и пристальное внимание к нуждам худигцев.

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