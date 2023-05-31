В селе Гоцатль прошла церемония открытия мемориальной доски двум погибшим участникам СВО

Память о Абдусаламове Хизри Алиевиче и об добровольце Шамилове Магомедгаджи Магомедрасуловиче никогда не угаснет. Об их подвигах и самоотверженности сказал каждый из присутствующих и я уверен, их имена будут увековечены на долгие годы.

В церемонии открытия приняли участие сотрудники администрации, военком района, директор школы, родные и близкие погибших.

Также от молодежного движения «Движение первых» была организована небольшая концертная программа, с целью увековечить память героев.

Об этом на своей странице в телеграм сообщил глава Хунзахского района Нурмагомед Задиев.