Герои Z

В селе Гоцатль прошла церемония открытия мемориальной доски двум погибшим участникам СВО

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Память о Абдусаламове Хизри Алиевиче и об добровольце Шамилове Магомедгаджи Магомедрасуловиче никогда не угаснет. Об их подвигах и самоотверженности сказал каждый из присутствующих и я уверен, их имена будут увековечены на долгие годы.

В церемонии открытия приняли участие сотрудники администрации, военком района, директор школы, родные и близкие погибших.
Также от молодежного движения «Движение первых» была организована небольшая концертная программа, с целью увековечить память героев.

Об этом на своей странице в телеграм сообщил глава Хунзахского района Нурмагомед Задиев.

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