В селе Гергебиль открылся еще один сквер по проекту «Мой Дагестан – комфортная городская среда»

Проект «Мой Дагестан – комфортная городская среда» успешно реализуется на территории МО «Гергебильский район». 12 декабря в рамках этого проекта в селе Гергебиль был открыт уже второй сквер для отдыха жителей.

На праздничном мероприятии присутствовали глава районной администрации, руководители местных государственных учреждений и представители общественных организаций.

По словам главы МО «Гергебильский район» Рамазана Малачилова, данный объект построен на сэкономленные финансы по проекту «Мой Дагестан – комфортная городская среда». С просьбой о строительстве этого сквера выступил ученик МКОУ «Гергебильская СОШ № 1» на открытии первой парковой зоны. Руководство района выполнило это пожелание. И теперь для комфорта отдыхающих здесь есть беседка, игровая зона для детей, пешеходные дорожки, проведено озеленение территории.

Приоритетные проекты развития РД, инициированные главой республики Владимиром Васильевым, позволили помимо строительства двух скверов в районном центре Гергебильского района, отремонтировать пять улиц в трех селах района.