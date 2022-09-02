В селе Эндирей Хасавюртовского района открыли новую школу и детский сад.

Школа и детсад построены в рамках реализации национального проекта «Демография». В торжественном открытии принял участие Председатель Народного Собрания РД Заура Аскендеров, заместитель Председателя Правительства Муслим Телякавов и Министр транспорта и дорожного хозяйства РД Джамбулат Салавов.

В поздравительной речи Муслим Телякавов отметил, что руководство страны и республики делает все для ликвидации трехсменки и создания равных условий для всех учащихся.

Далее делегация приняла участие в открытии нового детского сада «Светлячок», который рассчитан на 120 мест и оснащен всем необходимым оборудованием и инвентарем. На территории детского сада обустроены игровые площадки, установлены удобные беседки.