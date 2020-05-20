В селе Дюбек Табасаранского района проходит ремонт дорог

В селе Дюбек Табасаранского района ремонтируют дороги в рамках приоритетного проекта «Мой Дагестан — мои дороги». В селе Дюбек Табасаранского района ремонтируют дороги в рамках приоритетного проекта «Мой Дагестан — мои дороги».

Уже завершена укладка асфальта на улице Восточная.

Реконструкция финансируется из средств собранного в районе транспортного налога. Ремонт проводит подрядчик ООО «НЭМА». Ремонт начали месяц назад, за это время выровняли дорожное полотно, провели гравировку, трамбовку и завершили укладку асфальта на 400 метрах улицы Восточная.

Стоимость ремонта оценивается в 1,5 млн рублей.

В этом году уложили асфальт и к примыкающей к Восточной Центральной улице. Скоро в селе приступят к реконструкции Западной улицы.