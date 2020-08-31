В селе Доргели в этом году откроют современный ясли-сад на 200 мест

Артем Здунов посетил строящийся в Доргели детский сад в рамках рабочей поездки в Карабудахкентский район.
Садик строится по нацпроекту «Образование» и рассчитан на 200 мест.
Учреждение готово пока только на 30%, здесь трудится 38 рабочих и 2 единицы спецтехники.
Артем Здунов дал поручение увеличить вдвое количество строителей, чтобы ускорить строительство объекта, ведь садик нужно успеть сдать в этом году, как и было запланировано.
По программе комплексной застройки сельских территорий рядом с садиком появится новый микрорайон.