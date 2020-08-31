Нацпроекты в РД

В селе Доргели в этом году откроют современный ясли-сад на 200 мест

Оставить комментарий

Артем Здунов посетил строящийся в Доргели детский сад в рамках рабочей поездки в Карабудахкентский район.

Садик строится по нацпроекту «Образование» и рассчитан на 200 мест.
Учреждение готово пока только на 30%, здесь трудится 38 рабочих и 2 единицы спецтехники.

Артем Здунов дал поручение увеличить вдвое количество строителей, чтобы ускорить строительство объекта, ведь садик нужно успеть сдать в этом году, как и было запланировано.

По программе комплексной застройки сельских территорий рядом с садиком появится новый микрорайон.

Также читают:

Ансамбль «Агул» выступил на фестивале «Горцы»
В селе Мисси Агульского района реализуется проект ...
В поселках Кировского района Махачкалы по нацпроек...
На совещании Правительства РД обсуждалась ситуация...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *