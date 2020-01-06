В селе Буркихан определились финалисты соревнований по волейболу на кубок Агульского района

Сегодня, 6 января, в спортзале села Буркихан прошёл первый этап турнира по волейболу на кубок Агульского района под девизом «Мы против террора». На турнире было представлено 12 команд из сёл Агульского района и городов Махачкала и Дербент. Сёла Буркихан и Фите были представлены двумя командами.

Путём жеребьевки команды составили шесть пар, победителей определяли в одну группу, а проигравших — в другую. В образованных группах команды также путем жеребьевки составили по три пары. Команда, которая проигрывала дважды, выбывала из турнира. Три команды, не проигравшие ни разу, и одна команда — лучшая из противоположной сетки, разыграют между собой кубок. Не проигравшие команды — это «Тпиг», «Тпиг-Махачкала» и «Дербент-Мисси».

После жарких встреч в последний момент участие в финальных играх обеспечила себе команда «Хутхул», которая в последних двух матчах одолела такие организованные команды как «Фите 1» и «Кураг».

Напомним, что фаворитом на этом турнире является команда села Тпиг, она также является действующим чемпионом Агула. Отметим, что турнир посетил глава Агульского района, который присутствовал на всех командных играх.

Завтра, 7 января, путём жеребьевки определятся пары среди четырех команд. На первом этапе команды «Дербент-Мисси» и «Хутхул» уже встречались между собой, где горожане взяли вверх. Для всех любителей спорта сообщаем, что второй день соревнований продолжится в 10:00 часов.

Камиль Мирзоев