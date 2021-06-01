В селе Бедюк Агульского района отметили День защиты детей

Сегодня, 1 июня, в селе Бедюк День защиты детей стал по-настоящему праздничным. Праздник начался ещё утром, в местном клубе собрались не только дети, но и их родители. Со словами приветствия к ребятам обратилась директор КДЦ села Гури Рахманова, которая также объяснила правила праздничной конкурсной программы.

Детям от 3 до 10 лет выделили место на площадке перед КДЦ и вручили мелки для рисунков на асфальте. Здесь состоялся конкурс на лучший рисунок, где детям дали возможность проявить собственную фантазию. Дети же от 10 до 16 лет к празднику готовились заранее, и сегодня они принесли с собой на конкурс алмазные картины собственной работы. Конкурсные мероприятия сопровождались приятной музыкой и танцами. Организаторы праздника решили, что каждый рисунок малыша и каждая алмазная картинка по-своему хороши, поэтому все участники конкурсов получили воздушные шары, цветы и сладости. Родители высказали много тёплых слов в адрес главы сельского поселения «сельсовет Ричинский» Гаджирамазанова Наби Гаджимагомедовича и депутата села Бедюк Гури Рахмановой за финансовую поддержку праздника.

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