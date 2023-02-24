В селе Батыр-Мурза Ногайского района с почестями встретили участника СВО

Эта радостная новость пришла в район в преддверии Дня защитника Отечества. В родные пенаты вернулся из зоны Специальной военной операции доброволец из села Батыр-Мурза Ногайского района Дагестана Наиль Насыров. Своего мужественного земляка, с честью выполнившего свой гражданский долг торжественно встретили односельчане.

С приехавшим в краткосрочный отпуск участником спецоперации в Батыр — Мурзинской средней школе организовали теплую встречу, где Наиль Джанибекович рассказал собравшимся о буднях на передовой, о подвигах российских военнослужащих.

Благодаря этой встрече с участником СВО учащиеся увидели, что настоящие герои живут рядом, что мужество, храбрость и любовь к своему Отечеству — это качества настоящего патриота своей страны. Учащиеся с большим интересом слушали участника военных действий, задавали ему вопросы, читали стихи, пели песни.

Выступающие выразили благодарность за верность воинскому долгу, пожелали здоровья, скорейшей победы и возвращения домой. Отметим, что с села Батыр-Мурза Ногайского района в зоне специальной военной операции на Украине участвуют 8 человек.

Военнослужащий Наиль Джанибекович Насыров добровольцем ушел в зону СВО в сентябре 2022 года. Вслед за сыном через две недели добровольцем отправился и отец, ветеран боевых действий в Чечне, Джанибек Ниязбекович, который в эти дни добросовестно выполняет свой воинский долг в полку обеспечения. Наиль родился в селе Батыр — Мурза, вырос в Терекли — Мектебе. Затем его семья переехала в Москву.

После окончания школы учился в колледже в г.Дубна. Служил в воздушно-космических войсках в Московской области. Сегодня наш земляк исполняет воинскую обязанность на территории Херсонской области.

Приехавшего в отпуск защитника Отечества дома ждал приятный сюрприз — у него родилась дочь. Теперь у Наиля их две дочери, Риана и Раяна. Очень обрадовалась долгожданному приезду любимого сына мама Альфия, его брат Равиль, сестрёнка Сылухана. Альфие отправлять в зону боевых действий мужа и сына было очень тяжело, но она понимала, что они защитники Родины. Радости не было границ у родных, близких и друзей, которые ждали его с нетерпением. Через несколько дней воину опять в путь.

Наиль полон желания снова вернуться на фронт к своим боевым друзьям. Такие ребята, как он являются живым примером для подрастающих поколений, каким должен быть патриот своей страны.

Источник: Голос степи