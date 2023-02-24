В селах Новолакского района почтили память Героев Отечества

В муниципалитете свято хранят память о героических поступках наших земляков, совершенных на полях сражений Великой Отечественной войны и защитивших район от бандформирований в сентябре 1999 года.

Свято хранят память о тех, кто сражался на полях сражений, не дожив до наших дней. К сожалению, в районе не осталось ни одного ветерана ВОВ, кому мы смогли бы сегодня лично сказать спасибо за Великую Победу.

Но праздник 23 февраля в наши дни приобретает особенное значение, когда военнослужащие отстаивают интересы государства в ходе СВО и защищают мирных граждан.

Подвиги Героев Отечества – это образец доблести и отваги. Это яркий пример стойкости для будущих поколений.

Сегодня во всех селах Новолакского района участники торжественной церемонии возложения цветов почтили память героев минутой молчания.