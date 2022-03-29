В селах Дагестана отремонтируют отделения почты 

Глава Дагестана Сергей Меликов 28 марта встретился с директором макрорегиона Северный Кавказ АО «Почта России» Максимом Ткаченко. Говорили о выполнении поручений Президента России по модернизации и приведению в нормативное состояние до 2025 года отделений почтовой связи, расположенных в сельской местности.

Всего на территории Дагестана находится 570 отделений почтовой связи. Для восполнения дефицита социальной инфраструктуры в сельской местности «Почта России» планирует масштабную модернизацию и приведение в нормативное состояние отделений и иных объектов почтовой связи. В программу включены 315 объектов в республике.

Уже в этом году, по словам Максима Ткаченко, планируется модернизация 63 ОПС, 2 из них будут заменены на модульные отделения из быстровозводимых конструкций.

В регионе создаётся координационная рабочая группа для реализации проекта.

Сегодня все вопросы решаются в тесном взаимодействии между компанией и региональными органами власти, за что Максим Ткаченко поблагодарил руководство республики.