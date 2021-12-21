В селах Агульского района может быть реализован проект «Устранение цифрового неравенства»

В рамках реализации второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» 543 малых населённых пункта Республики Дагестан будут обеспечены интернетом и качественной мобильной связью. Об этом в рамках интернет-форума «Кавказ-2021» сообщил министр цифрового развития Дагестана Тамерлан Буганов. По словам руководителя ведомства, данные мероприятия планируется реализовать до 2024 года. Как отметил замглавы администрации МО «Агульский район» Н.А.Юсуфов, в рамках реализации данных мероприятий в муниципалитете планируется подключить к высокоскоростному интернету и качественной мобильной связи пятнадцать населённых пунктов. Эти мероприятия уже завершены в пяти сёлах, десять сёл ещё пока не подключены. Кроме того, в рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» к интернету подключены тридцать четыре объекта социальной инфраструктуры муниципалитета.

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