В села Дагестана направят 180 земских врачей и фельдшеров

188 миллионов рублей выделено на поддержку программ «Земский врач» и «Земский фельдшер» в Дагестане на 2021 год. Финансирование проводит федеральный и региональный бюджеты.

Сейчас принять участие в программе могут также специалисты старше 50 лет. Для тех медиков, которые согласятся выехать в очень труднодоступные села, будут увеличены и «подъемные». Врачам, выехавшим в такие районы, полагается полтора миллиона рублей, а среднему медперсоналу — 750 тысяч.

Напомним, что к труднодоступным относятся Рутульский, Хунзахский, Акушинский, Унцукульский и ряд других районов.

За 2020 год по данным программам в села было направлено 250 медиков, их которых 181 — врачи.