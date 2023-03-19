В Санкт-Петербурге прошёл юбилейный вечер хореографического ансамбля «Имамат», посвящённый 100-летию Расула Гамзатова

Во Дворце искусств Ленинградской области состоялся юбилейный концерт хореографического ансамбля «Имамат», посвящённый 15-летию коллектива и 100-летию Расула Гамзатова.

Организатором данного мероприятия выступил руководитель ансамбля Нурмагомед Гаджиев при поддержке Правительства Ленинградской области и Представительства Республики Дагестан в городе Санкт-Петербург.

Почетными гостями Творческого вечера стали директор Дагестанского музея изобразительных искусств им. П.С.Гамзатовой, дочь поэта Расула Гамзатова Салихат Гамзатова, первый заместитель Министра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Гарун Давыдов, председатель Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге Олег Капитанов, начальник Управления стран СНГ и регионов РФ Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Кассюра и др.

Ансамблем было приготовлено много сюрпризов и новых, неожиданных постановок, в которых приняли участие все артисты коллектива.

Особенно удивил эпизод вечера – премьерный показ постановки, посвященной жизни Расула Гамзатова, «Для вас всегда мой дом открыт. Входите!». На сцене в исполнении участников ансамбля «Имамат» была представлена история публициста, переводчика, титана советской литературы, начиная со школьной скамьи.

Вторым отделением была представлена концертная программа Народного хореографического ансамбля «Имамат».

На сцене прошел незабываемый праздник народного творчества.

Также было зачитано приветствие от Председателя Законодательного собрания Ленинградской области – Сергея Михайловича Бебенина.

«Для нашего коллектива – большой опыт. Кроме танцев, мы ничего не показывали. Мы хореографический ансамбль. Я чуть решил взять планку выше и показать спектакль. В первую очередь, для моего коллектива это будет большой опыт», – отметил заслуженный работник культуры Республики Дагестан, художественный руководитель народного хореографического ансамбля «Имамат» Нурмагомед Гаджиев.

Смело можно сказать, что за годы работы с коллективом Гаджиев Нурмагомед Омарович сумел привить своим воспитанникам безграничную любовь к миру танца. Благодаря энтузиазму, таких как он молодых людей, идущих в искусство, танцевальное величие наших предков сохраняет свою красоту и поныне.

В рамках юбилея в фойе дворца искусств была развернута фото-выставка из жизни Расула Гамзатова, были представлены изделия народно-художественных промыслов Республики Дагестан.

Заключительными аккордами великолепного концерта, который прошел на одном дыхании, стала хореографическая сюита «Мой Дагестан».

«Я очень доволен работой детей. Конечно, были незначительные ошибки, но мы их обязательно доработаем, это лишь посыл к тому, что мы еще тщательнее будем трудиться и работать над выступлениями», – сказал Гаджиев.

В заключение он выразил огромную благодарность за поддержку Правительству Ленинградской области, родителям воспитанников за их всемерную поддержку, участникам концерта, многочисленным гостям и зрителям.