В Санкт-Петербурге прошёл отборочный Фестиваль Центральной лиги Международного Союза КВН «Нева»

14 апреля на базе Дома Молодёжи Санкт-Петербурга прошёл отборочный Фестиваль Центральной лиги Международного Союза КВН «Нева». Наша Республика была представлена совершенно новой и не имеющих аналогов в стране командой «Женская сборная Дагестана».

В первый день фестиваля участвовало 90 команд из которых были выбраны 25 лучших, а уже 14 апреля в Гала-концерте был сформирован состав Центральной лиги Нева.

Женская сборная открывала Гала-концерт и уверенно прошла в сезон единогласным решением членов жюри.

Большую оценку получила команда от директора Международного союза КВН Виктора Николаевича Вдовиченкова, который сказал, что «рад видеть Дагестан в большом КВНе».

По итогам фестиваля Женская сборная Дагестана прошла в сезон и уже в июне сыграет в 1/4 финала Центральной лиги «Нева».

Примечательно, что в состав Центральной лиги вошли уже именитые команды такие как, «Атомная сборная» — участники Высшей лиги КВН на Первом канале, «Аквабатя», «Негоден», «сборная ВГАУ» — участники первой телевизионной лиги КВН, «Сборная Росбиотеха» и «Кармен Кортес» — участники телевизионной Международной лиги КВН.