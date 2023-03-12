В Санкт-Петербурге  дан старт Году Расула Гамзатова

В ДК имени М. Горького состоялся тематический вечер, посвященный 100-летию народного поэта Республики Дагестан, выдающегося общественного и политического деятеля Расула Гамзатова «Для вас всегда мой дом открыт. Входите!».

Организатором мероприятия выступило Представительство Республики Дагестан в Санкт‑Петербурге.

Перед началом мероприятия состоялось открытие ряда тематических выставок: фотографий «В горах мое сердце», книг Расула Гамзатова, картин художников-дагестанцев в Северной столице творческого объединения «Открытая ладонь» и произведений дагестанских мастеров искусств.

Гости мероприятия смогли увидеть спектакль, рассказывающий о насыщенной событиями творческой и общественной жизни поэта. В рамках концертной программы присутствующие увидели выступление Государственного оркестра русских народных инструментов «Метелица» и детско-юношеского хореографического ансамбля «Имамат» при Представительстве Республики Дагестан в Санкт‑Петербурге, создателем и художественным руководителем которого является заслуженный работник культуры Республики Дагестан Нурмагомед Гаджиев.

С приветственным словом от имени Губернатора Санкт‑Петербурга Александра Беглова к участникам торжественного мероприятия обратился председатель Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт‑Петербурге Олег Капитанов.

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