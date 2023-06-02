В ряде республиканских ГУПов выявлены нарушения, связанные с порядком использования имущества

Вице-премьер Дагестана – министр по земельным и имущественным отношениям Заур Эминов на совещании под руководством премьер-министра Абдулмуслима Абдулмуслимова подчеркнул, что эффективное использование имущества унитарных предприятий является одним из самых проблемных вопросов в сфере земельно-имущественных отношений республики.

«В ходе проводимых проверок на предмет порядка использования имущества, представленного предприятиям, выявляется значительное количество нарушений. В основном они касаются порядка использования земельных участков и зданий. В зданиях зачастую размещаются сторонние организации и лица без оформления необходимых разрешительных документов. В отношении земельных участков нарушения имеются в основном среди унитарных предприятий сельскохозяйственного профиля, задействованных в сфере виноградарства.

Такие предприятия разрабатывают различные механизмы обхода, установленного Федеральным законом, запрета на сдачу земельных участков в субаренду. Основная применяемая здесь практика – заключение с населением соответствующих сельсоветов договоров подряда на проведение сельскохозяйственных работ или договоров аренды», — уточнил Эминов.

Отметим, что по состоянию на 1 января 2023 года общая площадь земель, закрепленных за действующими предприятиями сферы сельского хозяйства, составляет около 53 тыс. га.