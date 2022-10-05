В ряде районов Дагестана завершилась работа по частичной мобилизации

Сергей Меликов провёл расширенное заседание Республиканской призывной комиссии. Речь шла об организации частичной мобилизации и ее результатах.

Была также затронута тема информационно-разъяснительной работы и взаимодействия органов власти, общественных организаций и бизнеса в части поддержки мероприятий по частичной мобилизации.

По информации военного комиссариата, в ряде районах Дагестана завершилась работа по частичной мобилизации.

О проверке условий содержания мобилизованных дагестанцев, находящихся в воинских частях, соединениях, рассказал в ходе заседания комиссии вице-премьер региона Рамазан Джафаров.

Этим занимаются три группы в составе руководителей органов госвласти, депутатов, представителей общественности, духовенства. Они посетили пункты сбора в Чечне, в Буйнакске и на базе Каспийской флотилии: проведены встречи с командованием и военнослужащими.

Со своей стороны Сергей Меликов отметил, что те дагестанцы, которые несут службу в ходе СВО, в том числе боевые генералы, являются лучшей мотивацией для тех, кто сегодня получает повестку или идёт в военкомат добровольно.

«Никто из них не дрожит. Они уверены в своих силах и гордятся тем, что сегодня доверила им Родина», – заявил глава республики.