В Рутульском районе появился современный ФАП

Более полутора тысяч метров над уровнем моря и 10 матерей-героинь — в с. Киче Рутульского района появился современный ФАП.

Реализация Программы модернизации первичного звена здравоохранения в Дагестане позволила возвести современные медицинские подразделения сразу во многих дальних и даже труднодоступных сёлах республики. Так, в горном ландшафте Рутульского района в селении Киче появился светлый и уютный модульный ФАП. Здесь есть всё для осмотра пациентов и выполнения назначений врача, для оказания доврачебной помощи и проведения диспансеризации выездными бригадами специалистов.

Когда райбольница в 5 километрах по горным дорогам, возможность найти помощь у себя в селе ценится очень высоко. На высоте полутора тысяч метров воздух уже более разряжен, плохо почувствовать себя, особенно после какой-то физической нагрузки, может любой пожилой человек, да и назначения врача как старшим, так и малым делать теперь можно в своём селе.

«В Киче живут десять матерей-героинь, в семье которых растёт более 10 детей. Представьте, как им важна своевременная медицинская помощь. Забота о подрастающем поколении помогает сберечь наш народ, а более комфортные условия — сохранить уникальные села Дагестана», — поделилась министр здравоохранения РД Татьяна Беляева.

Врачи могут подсказать тактику действий по оптоволоконной Интернет-сети, а это на класс повышает качество оказываемой медпомощи. Светлые отапливаемые помещения, горячая и холодная вода, холодильное оборудование, техника и медикаменты — тот необходимый комфорт как для жителей, так и для медработников, работающих здесь. При необходимости можно будет доставить пациента в районную больницу на санитарной машине, тоже полученной по Программе модернизации.

Всего по Программе модернизации первичного звена здравоохранения в Дагестане возведено более 60 ФАПов, компьютеризированных и оснащённых современным инструментарием.