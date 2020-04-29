В Рутульском районе начались работы по программе «Комфортная городская среда»

В Рутульском районе начали благоустраивать дороги и общественные пространства по программе формирования комфортной городской среды.
В планах строительство зоны для отдыха в селении Хлют и благоустройство памятника героям ВОВ и территории вокруг него в селении Шиназ.
По результатам торгов объявлены подрядчики по обоим обьектам.
В селе Шиназ завершили этап планировки, утвердили участок, вокруг которого установили бордюр.
В селе Хлют продолжаются работы по планировке, к строительству приступят как только установится хорошая погода.
Жители сел рады этому событию и угощают рабочих за свой счет. Открытие стройки здесь отпраздновали с песнями и танцами.
На сайте района будет размещаться информация об этапах работ, в разделе «Комфортная городская среда». После того, как установят видеокамеры, можно будет отслеживать процесс онлайн.