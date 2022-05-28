В Русском театре сегодня чествуют пограничников

Торжественные мероприятия, посвящённые Дню пограничника, проходят в Русском театре с участием первых лиц республики.

Сергей Меликов обратился с поздравлениями к гражданским и ветеранам погранслужб. Он напомнил вехи героической истории страны, когда пограничники свято защищали границы Отечества ценой своей жизни; выразил слова гордости за тех, кто делает это сегодня!

Также прозвучало проникновенное поздравление от президента страны Владимира Путина. Его зачитал начальник погрануправления ФСБ РФ по Дагестану Андрей Карпенко.

В продолжение мероприятия Сергей Меликов вручил госнаграды РД наиболее отличившимся тридцати сотрудникам пограничной службы.

Впродолжение мероприятия Сергей Меликов вручил госнаграды РД наиболее отличившимся тридцати сотрудникам пограничной службы.