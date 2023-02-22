В Русском театре проходит торжественное мероприятие ко Дню защитника Отечества

В нём принимают участие глава Дагестана Сергей Меликов и командующий Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Российской Федерации Сергей Захаров.

Гостей встретил военный оркестр Махачкалинского соединения Росгвардии.

В первую очередь глава Дагестана поздравил присутствующих с наступающим Днём защитника Отечества.

«Нашей стране не раз приходилось сталкиваться с испытаниями, но всегда на любые попытки посягнуть на суверенитет государства, многонациональный народ отвечал сплоченно, объединившись. С чувством признательности и благодарности обращаемся сегодня к дорогим ветеранам, подарившим нам возможность свободно жить и работать на своей земле. Нельзя забывать, какой ценой далась Победа», – подчеркнул Сергей Меликов.

Глава региона напомнил, что в нынешнем году отмечается 80-летие победы в битве за Кавказ – в важнейшем сражении, которое во многом предопределило ход всей Великой Отечественной войны. Это очередная возможность сказать спасибо героическому поколению победителей, вспомнить славное прошлое Отчизны, добавил Сергей Меликов.