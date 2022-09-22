В Рунете появились мошенники, спекулирующие на теме всеобщей мобилизации

На фоне объявления о частичной мобилизации в рунете активизировались мошенники, спекулирующие на злободневных темах.

Эксперты в области кибербезопасности уже отметили рост фишинговых сайтов, предлагающих помощь в подготовке фальшивых медицинских справок или исключения из списков. Угрозу также представляют рассылки по электронной почте и звонки с подменных номеров.‍

В Роскомнадзоре заверяют, что доступ к мошенническим ресурсам блокируется. Компании в области кибербезопасности зафиксировали 21 сентября, после объявления о мобилизации, резкий всплеск появления фишинговых (фальшивых) сайтов и рассылок мошеннических электронных писем, эксплуатирующих эту повестку. Пользователям приходят предложения оформить отсрочку от армии, мобилизации, выдать фейковые медицинские справки, помочь в срочной релокации и так далее.

По данным Google Trends, количество пользовательских запросов по ключевой фразе «кто в запасе» достигло отметки в 100 баллов (наивысший уровень популярности) уже в первой половине дня, как и количество запросов со словом «отсрочка».

«Тенденция набирает обороты прямо сейчас, уже появились первые примеры мошенничеств с использованием темы мобилизации»,— подчеркивает директор «Антифишинга» Сергей Волдохин. По его словам, первыми жертвами становятся люди, которые на фоне стресса покупают какие-либо мошеннические услуги, например оплачивают «исключение из списков мобилизованных». Но фишинговые сайты не единственный канал, предупреждает эксперт: «Это может быть звонок, письмо или сообщение призывнику или его близким с предложением помощи, новые вредоносные приложения, в которых можно посмотреть, в списке ли ты или близкие, любая помощь с выездом из страны».

Организациям стоит остерегаться писем, в которых просят предоставить данные сотрудников, добавляет эксперт.

Компании и банки пока не наблюдают всплеска таких рассылок, но уже готовятся к корректировке правил противодействия мошенничеству, говорит директор центра противодействия мошенничеству «Информзащита» Павел Коваленко. По его словам, статистические показатели текущего всплеска мошенничеств будут ясны к концу недели.

В Минцифры отмечают, что всплеск вредоносных рассылок и появление фишинговых сайтов «традиционно наблюдается в течение 24–48 часов с момента любой значимой информационной волны». В Роскомнадзоре заверили, что ограничивают доступ к ресурсам, содержащим сведения мошеннического характера, на основании решения суда или требования Генпрокуратуры.

Фишинг не в первый раз становится тактикой мошенников в моменты изменения информационной повестки.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5571928?tg