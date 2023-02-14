В Росстате назвали регионы, жители которых едят больше всего хлеба

Жители России стали есть меньше хлеба. В 2021 году на одного человека приходилось в среднем 90,1 кг потреблённых хлебных продуктов за год, тогда как в 2019 году – 95,7 кг. С такой информацией Росстата ознакомился «Абзац».

В отдельных регионах нашей страны потребление хлеба оказалось особенно высоким. В частности, в Ингушетии (в среднем 159,3 кг на человека в год), Дагестане (159 кг), Чечне (149,9 кг), Кабардино-Балкарии (131,2 кг) и Тюменской области (120,3 кг).

Меньше всего хлебных продуктов едят в Мурманской области (62,29 кг), Чукотском автономном округе (62,6 кг) и Орловской области (67,9 кг). За ними следуют Камчатский (69,7 кг) и Хабаровский (71,2 кг) края.

В Москве на одного жителя в среднем пришлось 74,5 кг съеденного хлеба в год.

Хлеб как продукт полезен для здоровья человека. Это основной источник углеводов, который должен быть в рационе, в нём содержатся витамины группы B, минеральные вещества, пищевые волокна. Всё это повышает иммунитет и улучшает микрофлору кишечника, рассказал «Абзацу» врач общей практики Денис Прокофьев.

Он отметил, что для отдельных людей следует подобрать специализированные виды хлеба. В том числе для детей, людей старшего возраста, а также страдающих ожирением или хроническими заболеваниями. В связи с этим рекомендуется потреблять хлеб с добавлением ржаной муки. Кроме того, имеет смысл есть хлеб, выпеченный накануне или подсушенный.

«Очень многие люди хотят купить в магазине свежий горячий хлеб, но это не совсем правильно, потому что [там] до конца не остановлен процесс брожения. Всё это будет раздражать слизистую желудочно-кишечного тракта. Плюс дополнительно формируется нагрузка на поджелудочную железу – чтобы переварить свежеиспечённый хлеб, требуется больше ферментов. Есть и ещё одна проблема. Если это хлеб дрожжевой, то пока будет идти процесс брожения, будет увеличиваться индекс массы тела, и вес набираться будет больше», – пояснил врач.

Он добавил, что в день не следует съедать больше 200-300 граммов хлеба.

По словам врача, у некоторых людей есть непереносимость глютена, который содержится в том числе в хлебе. Название этого недуга – целиакия. Чтобы выявить предрасположенность к развитию заболевания, можно сделать генетический тест. Если же имеется подозрение на непереносимость глютена, стоит сдать специальный анализ крови – тест на антитела к глиадину.

Источник: https://absatz.media/news/27176-v-rosstate-nazvali-regiony-zhiteli-kotoryh-edyat-bolshe-vsego-hleba