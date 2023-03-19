В Российском медицинском университете им. Н.И. Пирогова прошёл литературный вечер, посвященный 100-летию Расула Гамзатова

С просьбой помочь организовать мероприятие обратилась в рамках прямой линии главы республики студентка из Дагестана Зулфия Фирзилаева. В вузе учится много студентов из Дагестана, которые хотели принять участие в празднике и познакомить с дагестанской культурой своих друзей.

Исполнить просьбу девушки решили в Дагестанском землячестве при содействии Постпредства Дагестана в Москве.

Студенты читали произведения великого поэта и исполняли песни на его стихи, а гости вечера, в числе которых были ректор вуза, деканы факультетов и преподаватели, осмотрели выставку народного творчества и продегустировали блюда национальной кухни Дагестана.

Вечер посетил и племянник поэта Гамзат Гамзатов, который поделился с участниками воспоминаниями о своем знаменитом родственнике.