В Российской Федерации сформирован федеральный список экстремистских материалов, распространение которых уголовно наказуемо

В целях недопущения противоправных проявлений в поведении молодежи и подрастающего поколения становится необходимой актуализация информации о последствиях делинквентных проявлений, в том числе за экстремистскую деятельность.

Важно понимать, что подобные проявления строго караются законом и за осуществление экстремистской деятельности граждане России, иностранные граждане и апатриды несут уголовную, административную и гражданско-правовую ответственность.

Так, статьей 20.3 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики или сходных с нацистской атрибутикой, а также за изготовление или сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях сбыта или пропаганды указанной атрибутики или символики. Кроме того кодекс об административных правонарушениях предусматривает административную ответственность за массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового распространения.

Однако за отдельные правонарушения возможно установление и уголовной ответственности, в том числе за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.

Кроме того, Уголовным кодексом Российской Федерации установлена ответственность за создание экстремистского сообщества, руководство таким сообществом, за организацию деятельности экстремистской организации, участие в них, склонение, вербовка и иное вовлечение лиц к участию в них, а также за финансирование экстремистской деятельности.

Несомненно, виновность деяния определяет суд, однако важно понимать, что любое правонарушение влечет за собой ответственность перед законом. С этой целью необходимо формирование в обществе высокого уровня правовой культуры, которая позволит не только в полной мере пользоваться своими правами, но и быть в курсе своих гражданских обязанностей, основной из которых является следование Конституции.

Ответственное отношение к себе и окружающим и правомерное поведение каждого станет основой формирования в социуме высокого уровня правовой культуры и безопасности.

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