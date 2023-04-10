В Российской Федерации начался пятый конкурс управленцев «Лидеры России»

Конкурс управленцев «Лидеры России» — открытый конкурс для руководителей нового поколения. Проводится по поручению Президента Российской Федерации с 2017 года при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Старт заявочной кампании юбилейного конкурса был дан 4 апреля 2023 года в прямом эфире телеканала «Россия 24».

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 26 самостоятельных проектов.

Цель конкурса: поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. В конкурсе участвуют управленцы (граждане России и иностранные граждане) до 55 лет с управленческим опытом от 2 лет.

Конкурсный отбор участников проводится на основе многоступенчатой системы оценочных мероприятий, с помощью которой оценивается уровень развития способностей и управленческих навыков. Участие в проекте доступно жителям любой географической точки мира.

Число регистраций за четыре года проведения конкурса: 841 052, по итогам четырех сезонов определены 419 победителей.

2017–2018 гг.: 199 076 человек из всех регионов России, 103 стали победителями.

2018–2019 гг.: 227 193 заявки из всех регионов России и 68 стран мира, победили в конкурсе 104 человека.

2019–2020 гг.: 233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира, победили в конкурсе 106 человек.

2021–2022 гг.: 180 953 заявки из всех 85 регионов России и 150 стран мира,

106 стали победителями.

2023–2024 гг.: Пятый сезон конкурса стартовал в апреле 2023 года

Этапы пятого конкурса «Лидеры России» 2023-2024 гг.:

Регистрация: 4 апреля – 14 мая 2023 г.

Дистанционный этап: май – июнь 2023 г.

Контрольное тестирование: июль 2023 г.

Региональный этап: июль – сентябрь 2023 г.

Финалы в федеральных округах: сентябрь – декабрь 2023 г.

Суперфинал: 2024 г.

Нововведения конкурса «Лидеры России» 2023-2024 гг.:

Участники сразятся в общем конкурсе без профильных треков;

В качестве дополнительной возможности на дистанционном этапе участники смогут попасть в базу партнеров, описав свой отраслевой опыт в этапе «Управленческие решения». Конкурсанты смогут проявить себя в таких направлениях, как бизнес, государственное управление, промышленность, информационные технологии, наука и образование, здравоохранение, строительство и ЖКХ, сельское хозяйство, коммуникации и маркетинг и другие.

Добавлен региональный этап, в котором конкурсанты сформируют управленческие команды региона и решат социально значимые задачи, поставленные главой региона. Команды с наилучшим результатом получат возможность встретиться с главой региона. Вместе с решением конкурсного задания, у участников появляется возможность живого общения, таким образом создаются региональные сообщества управленцев. В очных финалах в федеральных округах будут участвовать представители всех регионов России.

Первые отчеты с рекомендациями по развитию участники получат уже по итогам заполнения анкеты при регистрации.

Призы для участников конкурса «Лидеры России»:

каждый участник получает рекомендации по развитию своих управленческих компетенций от лучших HR-специалистов;

300 суперфиналистов получают по 1 млн рублей на выбранную программу обучения в российских вузах, а также возможность встретиться с наставником из числа ведущих управленцев страны;

победители получают карьерные консультации и сопровождение;

из числа победителей конкурса отбираются участники специальной программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС;

иностранные граждане, ставшие победителями конкурса, могут подать заявку на получение российского гражданства по упрощенной системе. Иностранные граждане, ставшие финалистами конкурса, могут претендовать на получение вида на жительство в РФ по упрощенной системе.

Конкурс поддерживают партнеры – крупнейшие российские компании:

ОАО «РЖД», ПАО Сбербанк, ПАО «Газпром нефть», ПАО «Ростелеком»,

ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети», Госкорпорация «Росатом», Госкорпорация «Роскосмос», ПАО «ГМК «Норильский Никель», Госкорпорация «Ростех», ПАО «Интер РАО», ПАО «НЛМК», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «РусГидро», ПАО «СИБУР Холдинг», а также Российский фонд прямых инвестиций, АО «Банк ДОМ.РФ», АНО «ТВ-Новости», ООО «Альпина Паблишер», ООО «ЛитРес» и генеральный технический партнер – технологическая корпорация VK. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку, развитие и карьерное продвижение финалистов и победителей конкурса.

За весь период проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 400 участников.

Всего в субъектах Российской Федерации на должности заместителей председателя правительства, вице-губернаторов было назначено более 10 победителей и финалистов конкурса, на должности региональных министров – более 20 конкурсантов.

За четыре сезона более 100 конкурсантов получили новые назначения в коммерческих организациях.

Некоторые участники конкурса заняли важные должности в новых регионах России, в частности, министро образования и науки Луганской Народной Республики, первый заместитель министра образования и науки Донецкой Народной Республики, первый заместитель главы администрации города Макеевки Донецкой Народной Республики – тоже победители конкурса «Лидеры России». Финалисты и участники разных сезонов конкурса «Лидеры России» запускают социальные и волонтерские проекты, организуют гуманитарную и медицинскую помощь, в том числе на новых территориях России. За 4 сезона реализовано более 1000 социальных проектов «Сердце Лидера», а участниками благотворительной акции #МыВместе стали более 220 «Лидеров России».