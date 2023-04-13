Россия с давних времен славилась доблестными сынами – отважными воинами, умевшими дать отпор любому врагу. В России защитников Отечества – патриотов своей страны готовят со школьной скамьи. Семья и школа учат любить Родину, делать все от тебя зависящее для ее светлого будущего, а армия учит ее защищать. Молодых ребят армия учит упорству, преодолению трудностей, мужеству, дорожить честью и достоинством.

Всему этому вместе со своими сослуживцами учится и наш земляк уроженец села Кунбатар Ногайского района Республики Дагестан Эдил Махмудов. По словам его учителей, он с детства отличался от своих сверстников твердым характером, сильной волей и добрым сердцем.

Эдил Махмудов вырос в селе Терекли-Мектеб, учился в школе имени А.Джанибекова. Эдил с малых лет любил лошадей, мечтал о конном спорте. И эта мечта привела его в техникум при Московском государственном ипподроме. Ведь Эдил вырос в Ногайской степи, где вольно гуляют скакуны, аргамаки и считается недостойным мужчине не уметь ездить на лошади. Он одновременно учился и работал.

В мае прошлого года нашего земляка призвали на срочную службу. Сейчас Эдил Махмудов служит в Московской области. Он старается быть среди лучших, достойным своего прадеда –ветерана Великой Отечественной войны, отца – участника военного конфликта на Северном Кавказе, дяди, который долгие годы работает в ОМВД России по Дагестану в Ногайском районе.

За время прохождения военной службы Эдил Артурович Махмудов проявил себя с положительной стороны, как дисциплинированный и исполнительный военнослужащий. Командир роты пишет о нем: «Рядовой Эдил Махмудов программу боевой подготовки стремится усвоить на отлично. По основным предметам обучения имеет оценки «хорошо» и «отлично». Умеет грамотно применять полученные знания на практике. В повседневной жизнедеятельности руководствуется требованиями общевоинских уставов, приказами командиров и начальников. При выполнении поставленных задач проявляет разумную инициативу и творческих подход к делу.

Дисциплинирован, аккуратен, в строевом отношении подтянут, физически развит хорошо. К военной форме относится с должным уважением.

Умеет отстаивать свою точку зрения, справедлив, тактичен с подчиненными, командирами и начальниками. По характеру спокоен, скромен, выдержан.

Все приказы командиров и начальников выполняет беспрекословно и в срок».

Источник: Голос степи