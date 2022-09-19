В России запущен новый инструмент поддержки предприятий промышленности – промышленная ипотека

О её плюсах на заседании Оперштаба по развитию экономики под руководством Сергея Меликова рассказал первый вице-премьер Республики Дагестан Руслан Алиев.

Так, российские организации смогут получить долгосрочные льготные кредиты на покупку производственной недвижимости. Это позволит промышленным предприятиям оптимизировать расходы на приобретение новых помещений.

Кредиты на покупку площадок, обеспеченных инфраструктурой, будут выдавать на срок до семи лет по льготной ставке 5% годовых. Для инновационных технологических компаний ставка будет ещё ниже – 3%.

«Нам необходимо максимально оперативно запустить этот механизм в Дагестане. Он позволит поддержать не только расширение промышленного производства, но и, самое главное, позитивную динамику в других сферах нашей экономики. Очевидно, что новый инструмент будет востребован, он бизнесу интересен», – выразил мнение Руслан Алиев.