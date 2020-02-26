В России стартовал конкурс «Лидеры России. Политика»

Конкурс «Лидеры России. Политика», который стартует c 25 февраля этого года, ставит целью выявление талантливых лидеров, которые будут задействованы в сфере управления. Об этом заявил Сергей Кириенко, первый замглавы Администрации Президента РФ.

Так, в конкурсе смогут принять участие лица старше двадцати одного года, но не старше пятидесяти пяти лет.

Каждый желающий должен заполнить заявку на сайте госуслуг, и, по словам Алексея Комиссарова, гендиректора АНО «Россия – страна возможностей», это можно сделать до шестнадцатого марта.

Затем стартует дистанционный этап и очные полуфиналы. В мае пройдет финал конкурса.

Сергей Кириенко отметил, что победители пройдут обучение под руководством двенадцати кураторов, которые представляют все политические партии ФС РФ.