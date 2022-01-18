В России сократили срок карантина по коронавирусу до одной недели

Срок карантина по коронавирусу в России сокращен с двух недель до семи дней. Об этом на совещании Правительства по ситуации с COVID-19 сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан», — сказала она, отметив, что власти будут наблюдать за ситуацией и сроки снова будут скорректированы, если это будет необходимо.

О сроках сокращения карантина из-за коронавируса ранее объявляли власти некоторых стран. Например, в Израиле с 19 января обязательная самоизоляция будет действовать не семь, а пять дней.

По словам Голиковой, больничные в случае подъема заболеваемости в России будут оформлять заочно, а меры социальной поддержки — продлеваться беззаявительно. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, также выступивший на совещании, добавил, что власти прорабатывают возможность закрытия электронного больничного без посещения поликлиники.

Кроме того, рассказала Голикова, в ближайшее время в стране подготовят еще ряд изменений, которые примут после постановления главы Роспотребнадзора.

Из-за распространения в России «омикрона» дома-интернаты переводятся в закрытый режим работы со сменным двухнедельным режимом работы персонала, рассказала Голикова. В регионах оперативные штабы будут организовывать горячие линии помощи на дому с участием волонтеров, включая доставку продуктов и лекарств.

Источник: https://www.rbc.ru/society/18/01/2022/61e6a3c19a7947950cdb25e1