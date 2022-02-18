В России с начала года удалили около 2,4 тысячи фейков о коронавирусе

Около 2,4 тысячи материалов с фейками о коронавирусе было удалено с начала текущего года, в 2021 году — 6937, сообщили в Роскомнадзоре.

Там пояснили, что материалы, содержащие недостоверную общественно значимую информацию, блокируются на основании судебных решений или требований Генпрокуратуры России.

«Всего с начала 2022 года было удалено или заблокировано 2386 материалов с фейками о коронавирусе, в том числе содержащих информацию о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19 и QR-коды, в 2021 году — 6937», — говорится в сообщении.

Согласно информации Роскомнадзора, распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений влечет наложение административного штрафа на граждан до 300 тысяч рублей, на юридических лиц до 5 миллионов рублей по статье 13.15 КоАП РФ.

Также предусмотрена и административная ответственность за неудаление противоправной информации по требованию Роскомнадзора в виде административного штрафа для граждан до 100 тысяч рублей, для юридических лиц до 4 миллионов рублей по той же статье КоАП РФ.

«С 1 апреля 2021 года в России введена уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, которая привела к тяжким последствиям», — добавляется в сообщении.

Ведомство объяснило, что если распространенный фейк повлек смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составит от 1,5 миллионов до 2 миллионов рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет.