В России разрабатывают вакцину, способную защищать одновременно от кори и коронавируса

Вакцина, способная одновременно защищать от кори и коронавируса, разрабатывается в России. Первые исследования на животных показали, что ее однократное введение формирует сильный иммунный ответ, сообщил гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

«Вакцина на основе рекомбинантного вируса кори как против нового коронавируса, так и против очень высоко контагиозного вирусного заболевания — кори. В настоящий момент штаммы все получены, они заложены в нашу государственную коллекцию. Проведены первые исследования на лабораторных животных, и показано уже, что однократная иммунизация обеспечивает формирование сильного иммунного ответа», — сказал он в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на телеканале «Россия-1».

Источник: Портал «Мой Дагестан»