В России проводится конкурсный проект Альянса по защите детей в цифровой среде «За безопасное цифровое детство»

Это новый проект Альянса по защите детей в цифровой среде, нацеленный на поддержку инициатив по развитию безопасной цифровой среды по всей стране.

Альянс ожидает от участников конкурса эффективные, творческие предложения и идеи по защите детей в Интернете, созданию и продвижению позитивного контента, а также повышению уровня цифровой грамотности среди подрастающего поколения.

Конкурс на соискание премии проводится в трёх номинациях: «Уроки безопасности в Сети» для учителей, «Взрослые и дети в Интернете» для родителей, «Лучший юношеский проект» для детей.

Конкурс в каждой номинации проводится в два этапа, по итогам которых финалисты получат ценные мотивирующие призы от организатора, а дети — возможность стажировки в компаниях-членах Альянса.

Лауреатами премии могут стать дети в возрасте от 14 до 18 лет, родители, а также школьные учителя вне зависимости от предмета, представившие свои инициативы, предложения и просветительские проекты и получившие высокие оценки экспертного жюри.

Подробная информация о номинациях и порядке проведения премии размещены на сайтах Альянса по защите детей в цифровой среде и Центра компетенций по глобальной ИТ-кооперации. Полный текст Положения о проведении конкурса на соискание премии ( https://internetforkids.ru ) и форма для подачи заявки на участие в премии ( https://cgitc.timepad.ru/event/2349993/ ).

Подача заявок осуществляется дистанционно путем заполнения онлайн-формы в срок до 17 апреля 2023 г. включительно.