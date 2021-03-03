В России проверят системы оповещения населения

Как рассказали в пресс-службе МЧС России, масштабная проверка системы оповещения населения в среду пройдет по всей стране.

«С 10.40 по местному времени запланирована подача сигнала «Внимание всем!» путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира трансляций на общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах (до 1 минуты)», — сказали в ведомстве.

Данное мероприятие проводится с целью отработки своевременного доведения информации до населения об опасностях при угрозе чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или в случае их возникновения.

В ведомстве попросили граждан сохранять спокойствие. В этом году такие проверки пройдут 3 марта и 6 октября.

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