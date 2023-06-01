В России пройдет ХIII Всероссийский конкурс «СМИротворец»

Организаторы конкурса ФАДН России и Гильдия межэтнической журналистики проводят данное мероприятие среди журналистов федеральных, региональных и национально-культурных (в том числе этнических) СМИ в номинациях: «Телевидение», «Печать», «Интернет», «ЭТНОзвук», «Детские и молодежные СМИ», «Территория ЭТНО».

Также принимаются работы студентов профильных факультетов вузов в номинации «Поколение мультимедиа».

Кроме того, рассматриваются работы блогеров, размещенные на интернет-площадках, в номинации «Блоги».

Как отметили в пресс-службе, заявки и конкурсные материалы можно подать до 5 сентября от СМИ Уральского федерального округа, до 15 сентября от СМИ Приволжского федерального округа и до 1 октября – от СМИ из всех остальных шести федеральных округах.

Награждение победителей конкурса состоится в ноябре в Москве.