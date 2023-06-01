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В России пройдет ХIII Всероссийский конкурс «СМИротворец»

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В России пройдет ХIII Всероссийский конкурс «СМИротворец» на лучшее освещение в СМИ вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений, сообщили в пресс-службе ведомства.

Организаторы конкурса ФАДН России и Гильдия межэтнической журналистики проводят данное мероприятие среди журналистов федеральных, региональных и национально-культурных (в том числе этнических) СМИ в номинациях: «Телевидение», «Печать», «Интернет», «ЭТНОзвук», «Детские и молодежные СМИ», «Территория ЭТНО».
Также принимаются работы студентов профильных факультетов вузов в номинации «Поколение мультимедиа».
Кроме того, рассматриваются работы блогеров, размещенные на интернет-площадках, в номинации «Блоги».
Как отметили в пресс-службе, заявки и конкурсные материалы можно подать до 5 сентября от СМИ Уральского федерального округа, до 15 сентября от СМИ Приволжского федерального округа и до 1 октября – от СМИ из всех остальных шести федеральных округах.
Награждение победителей конкурса состоится в ноябре в Москве.
Прочитать положение о конкурсе и подать работы на конкурс можно на официальном сайте «СМИротворца».

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