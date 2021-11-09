В России продлили сроки переписи населения в онлайн-формате до 14 ноября

Возможность участия во Всероссийской переписи населения онлайн продлили на неделю, сообщил заместитель главы Росстата Павел Смелов.

«Мы видим, что в связи с ограничительными мерами нарастает популярность этой услуги, мы решили продлить перепись на портале «Госуслуги» до 14 ноября», — сказал он на брифинге.

Всероссийская перепись проходит с 15 октября по 14 ноября. Раньше принять в ней участие в онлайн-формате можно было до 8 ноября. Напомним, желающие могут дождаться переписчика или самостоятельно обратиться в МФЦ.