Общество

В России продлили сроки переписи населения

Оставить комментарий

В России продлили сроки переписи населения в онлайн-формате до 14 ноября
Возможность участия во Всероссийской переписи населения онлайн продлили на неделю, сообщил заместитель главы Росстата Павел Смелов.

«Мы видим, что в связи с ограничительными мерами нарастает популярность этой услуги, мы решили продлить перепись на портале «Госуслуги» до 14 ноября», — сказал он на брифинге.

Всероссийская перепись проходит с 15 октября по 14 ноября. Раньше принять в ней участие в онлайн-формате можно было до 8 ноября. Напомним, желающие могут дождаться переписчика или самостоятельно обратиться в МФЦ.

Также читают:

В республике волонтеры продолжают оказывать помощь...
Адреса пунктов прививок на выходные
Сергей Меликов продлил режим самоизоляции для граж...
В Дагестане почтили память первого министра по нац...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *