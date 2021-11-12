В России переписались более 90% жителей

Руководитель Росстата Павел Малков сообщил на совещании Президента РФ Владимира Путина с членами Правительства РФ, что на 10 ноября переписались более 133,5 млн россиян — 91,6% от оценочной численности населения.

«Практически завершили перепись Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Ставропольский и Краснодарский край, Волгоградская и Тульская область, Республика Мордовия. Завершилась перепись в Чеченской республике и на Чукотке. Отлично идет в Башкортостане и Татарстане», — сказал Глава Росстата.

В десяти регионах перепись практически завершилась.

По словам Малкова, большинство россиян предпочитают «самый удобный, быстрый и современный» способ переписи — на Госуслугах. На портале уже переписались 24 млн человек.

Глава Росстата подчеркнул, что цифровизация позволила почти вдвое сократить переписной персонал и расходы на проведение переписи. Все данные собираются и обрабатываются сразу в электронном виде. Но перепись все равно не может обойтись без участия людей — 315 тысяч переписчиков, контролеров, инструкторов и всех жителей страны.

«Особенно ценно, что в переписи принимают участие 25 тыс. волонтеров — они помогают на стационарных участках, работают в сложное время и от чистого сердца. Участие волонтеров – это тоже важная новация именно этой переписи, потому что раньше такого не было», — подчеркнул Малков.

Безопасности участников переписи уделяется повышенное внимание, ситуация находится под постоянным контролем Правительства.

Малков разъяснил: «Все органы власти оказывают полную поддержку. Координируем все действия с Роспотребнадзором. Обеспечена максимальная защита для переписчиков: они получают маски, перчатки, проходят регулярное тестирование. Разработаны памятки поведения. Благодаря Сберу и ВТБ все переписчики застрахованы, в том числе на случай заболевания ковидом».

Он также отметил, что информация переписи, собираемая через планшеты и портал Госуслуг, сразу попадает в базу данных в обезличенном виде.

Благодаря цифровизации, полные результаты переписи опубликуют в течение года. Это в 3-4 раза быстрее, чем итоги переписи-2010.

«Полученные данные лягут в основу огромного количества решений в нашей стране: от разработки масштабных федеральных и региональных программ и проектов до решений о строительстве отдельных объектов инфраструктуры – дорог, школ, больниц. Именно поэтому лозунг переписи – «Создаем будущее», — подчеркнул Малков.