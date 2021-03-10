В России острая нехватка IT-специалистов

Дмитрий Чернышенко, являющийся зампредседателя Правительства РФ, провел в Татарстане совещание в рамках темы «Кадры будущего», где были озвучены цифры уровня недостатка IT-специалистов. По словам Чернышенко, дефицит варьируется от 700 до миллиона человек.

Наряду с этим в России достаточно ресурсов для качественной подготовки специалистов данной сферы. Без кадров с цифровой компетенцией нельзя строить новую экономику государства.

Дмитрий Чернышенко заметил, что каждый университет страны должен иметь нишу по подготовке lT-специалистов. Для обучения таких кадров требуется привлечение специалистов, уровнем выше тех, что работают в высокотехнологичных компаниях.

Также зампредседателя Правительства поручил в каждом высшем учебном заведении ввести должность проректора по цифровой трансформации. Должен быть разработан план такой трансформации и цифровых инициатив.

На совещании озвучена задача: подготовить до 2024 года 80 000 преподавателей, которые способны обучать в высшей школе кадры для цифровой экономики. Выбран также опорный вуз, им станет университет Иннополиса.