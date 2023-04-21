В России назрел вопрос разработки комплексной программы развития рынка газомоторного топлива

Такое заявление сделал председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков в ходе проходящего в Краснодарском крае совещания с участием главы Дагестана.

«Важно принять такую государственную программу в России, учитывая то, что у нас, как ни в одной стране, колоссальное количество ресурсов природного газа. Ни одна страна не имеет сегодня запасов на 100 и более лет», — подчеркнул Зубков.

«У нас очень много техники — 16 тыс. автомобилей. Мы 70% перевели на природный газ. Получаем каждый год 1,5-2 млрд рублей экономии за счет разницы [в стоимости] топлива, — сказал Зубков. — В течение 4-5 лет мы полностью переведем на природный газ, 100%».

Сергей Меликов, в свою очередь, отметил, что стратегические перспективы развития Дагестана в части расширения транспортного коридора «Север–Юг» тесно связаны с реализацией планов приоритетного внедрения транспорта, использующего газомоторное топливо.