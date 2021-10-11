В России и за рубежом прошёл диктант на знание лезгинского языка

10 октября в рамках празднования 110-летия со дня рождения дагестанского писателя Кияса Меджидова была организована Международная просветительская акция «Лезги диктант». В рамках акции представители лезгинской национальности в России и за рубежом приняли участие в написании диктанта на родном языке. Мероприятие, ставшее уже традиционным, проходит в республике в третий раз. В написании диктанта принял участие и министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов. Министр выразил уверенность, что национальные языки и культуру нужно развивать.

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