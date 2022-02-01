В Роспотребнадзоре ждут, что пик заболеваемости COVID в РФ наступит к середине февраля

Рост заболеваемости коронавирусом в РФ продолжится еще некоторое время, пик заболеваемости наступит к середине февраля месяца, тогда показатели суточной заболеваемости могут быть очень высокими, заявила «Интерфаксу» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.



«Рост заболеваемости у нас пока продолжается. И он будет наблюдаться еще некоторое время, поскольку все регионы находятся на разном этапе очередного эпидемического подъема заболеваемости <…>. К середине февраля, а возможно и раньше, наступит пик, как и прогнозировалось», — сказала Пшеничная, отвечая на вопрос агентства о том, когда может наступить пик заболеваемости COVID-19.



При этом она отметила, что «такой резкий подъем заболеваемости позволяет нам предполагать, что и после пика может начаться такое же резкое снижение, как и в других странах».



Она сказала, что такой скачок заболеваемости, который наблюдается в России в последние недели, связан, в первую очередь, с высокой заразностью варианта «омикрон», так как вирус в основном размножается в верхних дыхательных путях, что и делает его более заразным.



«Кроме того, сейчас традиционный сезон респираторных вирусных инфекций, в предыдущие годы в это время всегда повышался уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Мы видим, что и коронавирус постепенно переходит в разряд сезонных инфекций», — подчеркнула специалист.



Говоря о том, какие меры помогут защититься от заражения коронавирусом, Пшеничная сказала, что меры остаются прежними. «В первую очередь это вакцинация и ревакцинация. По-прежнему актуальны и неспецифические меры профилактики — ношение масок, соблюдение социальной дистанции и санитарно-гигиенических правил, избегание многолюдных мест», — добавила она.



По данным оперативного штаба, обнародованным во вторник, в РФ за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализированы 17 487 человек, что на 92,4% больше по сравнению с днем ранее, число новых случаев COVID-19 за сутки составило 125 836 человек, умерли 663 пациента.



Резкий рост заболеваемости коронавирусом в РФ начался 13 января, когда за сутки было выявлено 21 155 заболевших, 12 января сообщалось о 17 946 инфицированных. После, ежедневно число новых случаев за сутки продолжало увеличиваться, резкий прирост был зафиксирован 21 января, когда число заболевших увеличилось более чем на 10 тыс. за сутки по сравнению с данными оперштаба, опубликованными 20 января.



Источник: https://www.interfax.ru/russia/819546

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники