В Роспотребнадзоре заявили, что «омикрон» особенно опасен для детей от двух до пяти лет

Новый штамм коронавируса «омикрон» представляет особую опасность для детей от двух до пяти лет, сообщил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов. Он отметил, что впервые у них стали наблюдаться явления бронхиолита, требующие госпитализации.

«Сейчас мы видим, что все чаще в инфекционный процесс вовлекаются дети, особенно опасен для детей раннего возраста от двух до пяти лет. Заболевание протекает у них с поражением верхних дыхательных путей и бронхов. Впервые стали отмечаться явления бронхиолита, которые требуют госпитализации. У каждого третьего ребенка отмечается диарея», — сказал Горелов, отвечая на вопрос, для какой категории граждан «омикрон» представляет наибольшую опасность.

Он также отметил, что в группу риска по-прежнему входят люди старше 65 лет, которые в силу возраста и сопутствующих заболеваний могут тяжело переносить заболевание.

Горелов добавил, что согласно зарубежным исследованиям, перенесенный во время беременности ковид может сказаться на развитии будущего ребенка. «В этом случае у него может отмечаться задержка темпов нервно-психического и физического развития. Но это, к счастью, обратимая ситуация, поскольку детский организм пластичен, и при правильной реабилитации можно нивелировать это состояние», — рассказал эксперт.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой «омикрон», обнаружен в 2021 году на юге Африки. По данным на 18 января, в России выявлено 1 682 случая заражения этим штаммом. 11 января Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала о 305 случаях «омикрона» в РФ. Таким образом за неделю заболеваемость этим штаммом в РФ выросла более чем в пять раз.

Источник: https://tass.ru/obschestvo/13473685