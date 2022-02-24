В Роспотребнадзоре заявили, что доля «стелс-омикрона» медленно растет

Доля заражений вариантом «омикрона» ВА.2 в России медленно растет, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

В России подвид «омикрона» ВА.2, известный также как «стелс-омикрон», обнаружили в начале февраля.

«В РФ доля BA.2 также медленно растет и составляет сейчас 7,4% от всех выявленных случаев «омикрона», — сказал Хафизов.

Он пояснил, что вскоре после того, как «омикрон» появился и стремительно распространился по всему миру, специалисты стали различать несколько его сублиний. По состоянию на февраль 2022 года «омикрон» подразделяется на три основные линии: BA.1, BA.2, BA.3. При этом, несмотря на очень широкое распространение подварианта BA.1, сублиния BA.2 постепенно становится доминирующей в ряде стран, уточнил специалист.

По его словам, недавнее исследование японских ученых, показало, что сублиния ВА.2 более патогенна — вирусная нагрузка в легких у зараженных хомяков при этом варианте в девять раз выше, чем при ВА.1, поэтому риск от распространения ВА.2 может быть выше, чем от ВА.1.

Мутацию коронавируса B.1.1.529, также известную как омикрон-штамм, выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. У этого варианта есть несколько подвидов: BA.1, BA.1.1, BA.2 и BA.3. Как ранее заявлял датский Институт сывороток, ученые выяснили, что подвид «омикрона» BA.2 значительно заразнее оригинального штамма BA.1, но вакцина снижает риск передачи вируса.

По данным института, подвид BA.2 был обнаружен в начале этого года и быстро стал доминирующим вариантом в Дании, риск заражения инфицированным членов своей семьи составляет 39% по сравнению с 29% в случае с оригинальным «омикроном».

Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — непривитые.

Источник: https://ria.ru/20220224/omikron-1774614916.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop