В Роспотребнадзоре спрогнозировали этап стабилизации ситуации с коронавирусом

Развитие эпидемического процесса, связанного с COVID-19, в России продолжается, но оснований для пессимистичных прогнозов нет: возможно, в ближайшие недели начнётся этап стабилизации, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Несмотря на то, что развитие эпидемического процесса продолжается, об этом свидетельствует наличие пиковых значений, оснований для пессимистических прогнозов все же нет. Поскольку нет экспоненциального роста случаев новой коронавирусной инфекции, когда скорость роста пропорциональна значению самой величины», — сказал Горелов журналистам.

Он отметил, что подъем заболеваемости в осенне-зимний период был вполне ожидаем, так как погодные факторы усугубляют этот процесс.

«Мы рассчитываем, что при соблюдении всех рекомендованных мер, возможно, в ближайшие недели начнется постепенный этап стабилизации», — подчеркнул Горелов.

По его словам, число выявляемых случаев коронавируса выросло ещё и за счет того, что увеличилось число проводимых тестов.

Источник: https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588324460.html