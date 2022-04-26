В родовом селе Расула Гамзатова провели комплексные кадастровые работы

Во многих муниципальных образованиях республики проведены кадастровые работы с целью уточнения границ земельных участков, местоположения зданий на них, а также объектов незавершенного строительства. Работы проведены в Гунибском, Сулейман-Стальском, Казбековском районах и тд. Кроме того, специалисты ГБУ «Дагтехкадастра» провели комплексные кадастровые работы в селе Цада Хунзахского района Дагестана. Для сельчан это является особенно актуальным, так как в текущем году здесь будут проходить юбилейные мероприятия в рамках празднования векового юбилея Расула Гамзатова.

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