В РКБ поступил артроскоп нового поколения

Артроскопическая стойка единственная на Северном Кавказе. До сих пор им были оборудованы только ведущие федеральные клиники. Артростойка разработана для диагностики и лечения травм суставов.

Как считает зав.отделением травматологии и ортопедии РКБ Ратмир Абдусаламов, Дагестану, как спортивной республике, необходимо новейшее артроскопическое оборудование. Теперь нет ни одной артроскопической процедуры, которую нельзя было бы проводить на базе РКБ».

4K видеоконсоль позволяет врачу рассмотреть даже самые незначительные изменения в суставе. Изображение выводится на экран в увеличенном виде. Хирург проводит манипуляции в суставе с максимальной точностью.

В год хирурги РКБ проводят до 200 операций на суставе.