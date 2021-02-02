Здравоохранение

В РКБ начали раздельный прием пациентов

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В приемном отделении РКБ заработала триаж-система приема пациентов, как в крупных федеральных центрах. Первыми будут принимать тех, у кого состояние тяжелее, а не тех, кто пришел раньше.

Приемное отделение разделено на три зоны: для экстренных больных с противошоковой палатой, неотложных и плановых пациентов.

Плановые пациенты будут приходить по предварительной записи. Свое время они могут отслеживать в электронной очереди.

Приемно-диагностическое отделение РКБ открыто после обновления. На время ремонта здесь не прекращали прием больных. Отдельно работал ковид-центр.

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