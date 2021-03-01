В Ричинской СОШ провели открытый урок «Основы безопасности жизнедеятельности»

В рамках исполнения приказа Главного управления МЧС России по Республике Дагестан «Провести в 2021 году во всех образовательных организациях всероссийские открытые уроки «Основы безопасности жизнедеятельности» сегодня, 1 марта, в МКОУ «Ричинская СОШ» под руководством преподавателя-организатора ОБЖ Садруева Измета Исмаиловича состоялся открытый урок, приуроченный к празднованию Всемирного дня гражданской обороны (был учрежден решением Генеральной Ассамблеи Международной организации гражданской обороны в 1990 году. Эта дата празднования приурочена к созданию 1 марта 1972 года Международной организации гражданской обороны).

Для проведения тренировки по защите детей и персонала школы от чрезвычайных ситуаций из райцентра прибыли сотрудники МЧС по Агульскому району – заместитель начальника ПЧ-35 ГКУ РД с. Тпиг Ибрагимов И.З. и пожарный Рамазанов Г.О.

В процессе получения надлежащей инструкции по обеспечению защиты в чрезвычайных ситуациях от сотрудников МЧС присутствовавшие стали свидетелями, а некоторые и участниками занятных и весьма практических демонстраций профессионального снаряжения и боевой одежды пожарного.

Хасбулат Гамзатов